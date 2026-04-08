El Xeneize encontró la ventaja gracias a la jerarquía de su capitán, Leandro Paredes. Luego de una jugada por derecha que derivó en un centro atrás de Weigandt, y tras un rechazo defectuoso de la defensa local que generó reclamos de penal por parte de todo Boca, Paredes capturó el rebote y sacó un potente remate cruzado desde afuera del área para abrir el marcador.

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A partir del gol, el conjunto chileno quedó aturdido y sin claridad en la salida, mientras que Boca se adueñó del manejo de la pelota. Si bien no generó demasiadas situaciones claras, fue superior en el desarrollo del juego y controló los tiempos con inteligencia.

En el complemento, el equipo dirigido por Claudio Ubeda amplió la diferencia tras una gran acción individual de su joven promesa Aranda, quien desbordó por izquierda en combinación con Blanco y envió un preciso centro para que Barreiro definiera y estableciera el 2-0.

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Con el ingreso de Herrera, Boca buscó sostener la posesión, aunque no logró hacerlo con eficacia. Obligado por el resultado, Universidad Católica adelantó sus líneas y empujó al Xeneize contra su arco. Sin demasiadas ocasiones claras, insistió hasta que a los 83 minutos encontró el descuento que le puso suspenso al cierre.

Finalmente, Boca resistió y se quedó con una victoria muy importante fuera de casa. Ahora, el conjunto de La Ribera regresará a Buenos Aires para enfocarse en su próximo compromiso, donde recibirá a Independiente el sábado.

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Por el lado del equipo local, fue titular el ex Aldosivi, Justo Giani.

