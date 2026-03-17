El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Oscar Brítez y Sergio Tarifeño.

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En el historial, ambos equipos se vieron las caras en 136 oportunidades, con ventaja para Boca, que suma 73 victorias contra 63 de Peñarol. En el cruce más reciente de la temporada, el triunfo quedó en manos del conjunto marplatense, que se impuso 89-78 en Mar del Plata.

El Xeneize atraviesa un gran presente. El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida viene de lograr la clasificación al Final Four de la Basketball Champions League Americas tras eliminar a Instituto de Córdoba con un sólido 2-0 en la serie, cerrando la llave con un triunfo por 75-68 en la Bombonerita.

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En la Liga Nacional, Boca se ubica en la 8.ª posición con un récord de 15 victorias y 12 derrotas, y acumula cinco triunfos consecutivos. El bicampeón buscará aprovechar este impulso para seguir escalando y afianzarse en puestos de reclasificación.

Del otro lado, el presente de Peñarol es más irregular. El conjunto marplatense llega golpeado tras caer el pasado sábado ante San Lorenzo de Almagro por 79-71 en el Polideportivo Islas Malvinas, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas.

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A pesar de la destacada actuación de Al Thornton, quien firmó un doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes, y el aporte de Luciano Guerra, el Milrayitas no logró sostener su rendimiento en el segundo tiempo y dejó escapar un partido clave.

Actualmente, Peñarol ocupa la 11.ª posición con un récord de 15 triunfos y 13 caídas, y necesita recuperarse para no perder terreno

en la tabla. En lo individual, se destaca Iván Basualdo, quien se ubica tercero en rebotes totales con un promedio de 8.7 por partido.

