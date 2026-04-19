Boca y River llegaron al Superclásico con realidades muy similares y bien posicionados en la tabla, lo que anticipaba un encuentro equilibrado. Sin embargo, en el primer tiempo fue el conjunto millonario el que se mostró ampliamente superior, con una presión alta e intensa que incomodó constantemente al equipo dirigido por Claudio Úbeda, que nunca logró hacerse dueño del partido.

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A los 18 minutos, River sufrió una baja sensible: Sebastián Driussi sintió una molestia en el isquiotibial y debió abandonar el campo de juego, siendo reemplazado por Maxi Salas. Pese al dominio del local, Boca logró sostener el empate y resistir los avances.



Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció la jerarquía individual. En tiempo de descuento, Leandro Paredes fue determinante: a los 47 minutos, tras una gran asistencia suya, Miguel Merentiel remató y el defensor Rivero cometió penal al bloquear la pelota con su brazo derecho. El propio Paredes se hizo cargo de la ejecución y, con precisión, convirtió el 1-0 para Boca en el estadio Monumental.

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En el segundo tiempo, el Xeneize mostró una mejor versión, favorecido por la ventaja obtenida. Salió con otra actitud y logró equilibrar el trámite del partido. River, por su parte, continuó buscando el empate, pero ambos equipos cayeron en imprecisiones y les faltó claridad en los últimos metros, repartiéndose la posesión sin generar demasiado peligro.



Finalmente, el gol de Paredes marcó la diferencia en un encuentro cerrado. Boca se quedó con el Superclásico y le quitó el invicto a River, mientras que los jugadores del Millonario terminaron el partido reclamando una supuesta falta dentro del área que el árbitro decidió no sancionar.

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