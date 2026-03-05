Santiago Ascacibar abrió el marcador para la visita

Boca logró una victoria contundente por 3-0 ante Club Atlético Lanús en La Fortaleza y mostró una de sus mejores versiones en lo que va de la temporada. El equipo fue claramente superior durante los 90 minutos y no le dio chances a un rival que nunca logró encontrarle la vuelta al partido.

El Granate volvía a presentarse ante su gente luego de su destacada actuación en la Recopa Sudamericana, pero el protagonismo fue todo del Xeneize desde el comienzo.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo gracias a Santiago Ascacibar, quien mostró un nivel muy alto en comparación con partidos anteriores. El mediocampista capturó una pelota de volea y, tras un desvío que descolocó al arquero Nahuel Losada, marcó su primer gol con la camiseta de Boca.

¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...



¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...

El segundo tanto llegó a los 29 minutos y tuvo como protagonista a Miguel Merentiel, figura de la noche. Tras un rebote que dejó Losada, el delantero apareció de cabeza para poner el 2-0 y empezar a encaminar la victoria.

¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.



¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.

En el conjunto visitante también se destacó Tomás Aranda, juvenil surgido del club, que firmó una actuación de gran nivel y dejó en claro que está para consolidarse en el equipo titular.

Lanús, golpeado por el desarrollo del partido, nunca pudo reaccionar. El desgaste físico tras sus recientes compromisos internacionales se hizo sentir y también pesaron las ausencias de Marcelino Moreno y del delantero Rodrigo Castillo, reciente refuerzo de Fluminense.

El tercer gol llegó con tranquilidad y con una jugada de gran calidad. Otra vez apareció Merentiel, pero la acción tuvo el sello de Leandro Paredes, que filtró un pase exquisito de tres dedos. La “Bestia” definió con el revés del pie derecho y la picó por encima del arquero para sellar el 3-0 definitivo.

GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.

Boca manejó el partido sin sobresaltos y firmó su mejor actuación del año. El equipo, que venía buscando el rumbo, mostró señales claras de mejora. La victoria también le da algo de aire al entrenador, que hasta hace poco estaba en la cuerda floja.

El fútbol suele tener estas paradojas: Boca puede sufrir en su casa ante rivales menores, pero fue capaz de imponerse con autoridad como visitante frente a un equipo supercampeón.

