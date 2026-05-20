Boca Juniors dejó pasar una gran oportunidad en la Copa Libertadores 2026. El equipo de la Ribera empató 1-1 frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D y llegará a la última jornada sin margen de error en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

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Con un muy buen primer tiempo de Leandro Paredes, Boca logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Miguel Merentiel y hasta pudo ampliar la diferencia antes del descanso. El Xeneize dominó gran parte de la primera etapa, generó situaciones claras y parecía tener el encuentro controlado.

Sin embargo, en el complemento el panorama cambió. A pesar de jugar con un futbolista menos, Cruzeiro salió decidido a buscar el empate y terminó encontrando la igualdad ante un Boca que perdió intensidad.

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El cierre del partido estuvo marcado por la polémica. A los 89 minutos, Merentiel convirtió nuevamente, pero el tanto fue anulado por una mano previa de Milton Delgado en una jugada que despertó fuertes reclamos por parte de todo Boca. Además, en la última acción del encuentro, el Xeneize pidió un penal por mano dentro del área que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no sancionó ni revisó en el VAR.

Tras el partido, uno de los que expresó su enojo fue Claudio Úbeda, quien aseguró que “la mano fue clarísima” y cuestionó que el juez no haya ido a revisar la jugada.

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También habló Paredes, muy crítico con el criterio arbitral: “es raro porque él me dice: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está”.

Con este empate, Boca quedó obligado a ganar en la última fecha si quiere seguir en carrera en la Copa Libertadores y evitar una eliminación prematura del certamen continental.