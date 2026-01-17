El BNA Fest llegó a Mar del Plata, con actividad hoy y mañana en Plaza del Agua (Güemes y Roca), y quienes quieran asistir tienen la posibilidad de llegar de manera gratuita a través de colectivos dispuestos especialmente por el Banco Nación. La actividad se desarrollará de 18:00 a 00:00 con una propuesta de entretenimiento, gastronomía y productos con descuentos exclusivos.

Ads

Los micros saldrán de 17:00 a 17:30 desde el Playón de Playa Grande, Alfar (Toscana y Ruta 11) y el Museo MAR (López de Gómara y la costa), mientras que desde las 19:30 lo harán desde la Plaza Colón (Buenos Aires y Colón), Alem y Formosa, y Constitución y Tejedor.

Durante ambas jornadas, quienes asistan podrán acceder a beneficios especiales a través de MODO, en la app BNA+, que incluyen un 25% de descuento en gastronomía y productos regionales, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.

Ads

Puede interesarte

Hoy, de 20:00 a 21:00, el evento contará con la participación de los creadores de contenido de Luzu TV, Fermín Bo y Domi Faena, conocidos como Ferbomi, quienes protagonizarán un encuentro especial con el público. En tanto, mañana, de 19:00 a 20:00, será el turno del ex futbolista Maxi López, quien participará de una entrevista conducida por Grego Roselló y realizará sorteos especiales.

La propuesta incluye, además, food trucks, actividades recreativas, shows infantiles y un espacio de asesoramiento donde personal del Banco Nación brindará información sobre productos y servicios, con la posibilidad de gestionar una tarjeta de crédito en el momento para acceder a los descuentos. También habrá un sector exclusivo de la Tienda BNA+ para realizar compras en el acto.

Ads