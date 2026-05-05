Un relevamiento de la UCIP permite leer el presente del comercio marplatense desde otra perspectiva: no tanto por el volumen total de actividad, sino por cómo se comporta cada zona y qué dinámicas empiezan a marcar tendencia.

Ads

En ese sentido, el informe muestra una ciudad fragmentada en términos comerciales. Hay sectores que logran sostener el flujo de clientes y cierta estabilidad, con propuestas más diversificadas y mayor capacidad de adaptación. En paralelo, otros corredores empiezan a evidenciar una pérdida de ritmo, con menor circulación, locales que cambian de rubro o dificultades para sostener la rentabilidad.

Esta diferencia no es menor, porque impacta directamente en la vida cotidiana de cada barrio. Donde el comercio se mantiene activo, se sostiene también el movimiento urbano, el empleo y la seguridad. En cambio, en los ejes más golpeados, la caída de la actividad genera un efecto en cadena que afecta tanto a comerciantes como a vecinos.

Ads

El estudio también deja entrever un desafío estructural: la necesidad de actualizar la forma en que se piensa el comercio local. La competencia con nuevos formatos de venta, los cambios en los hábitos de consumo y la presión de los costos obligan a repensar estrategias, desde la promoción hasta la incorporación de tecnología.

En ese marco, desde el sector plantean que la clave no está en aplicar soluciones generales, sino en diseñar respuestas a medida. Cada corredor tiene su propia lógica, su público y sus problemas. Por eso, el objetivo es intervenir con mayor precisión: sostener los puntos que funcionan y actuar rápidamente donde aparecen señales de deterioro, antes de que se profundicen.

Ads

Puede interesarte