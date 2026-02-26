Las declaraciones se realizan de manera virtual desde la residencia de los Clinton en Chappaqua, Nueva York, y se desarrollan en dos jornadas: Hillary declaró este jueves y Bill tiene previsto hacerlo el viernes. De concretarse, sería la primera vez que un expresidente estadounidense es obligado a testificar ante el Congreso en una investigación de este tipo.

El llamado a declarar fue impulsado por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, quien busca aclarar vínculos entre los Clinton y Epstein a partir de documentos y fotografías que se hicieron públicos recientemente.

En su testimonio, Hillary Clinton negó conocer detalles de los crímenes de Epstein o de su colaboradora Ghislaine Maxwell, y aseguró no recordar haberlo conocido personalmente ni haber volado en su avión o visitado sus propiedades. También calificó la investigación como motivada políticamente, afirmando que busca desviar la atención hacia el exmandatario Donald Trump.

Bill Clinton, por su parte, ha reconocido haber volado en el avión privado de Epstein en varias ocasiones, aunque niega haber tenido conocimiento de sus actividades delictivas.

La expectativa alrededor de estas comparecencias es alta, ya que podrían arrojar más información sobre las relaciones entre figuras políticas destacadas y Epstein, cuya red de contactos y comportamientos delictivos siguen siendo objeto de escrutinio en Estados Unidos y a nivel internacional.



