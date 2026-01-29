En una declaración jurada presentada ante la Justicia, Bill Cosby admitió haber drogado mujeres con el objetivo de abusarlas sexualmente. El reconocido comediante confirmó que utilizaba una receta de sedantes que fue renovando, al menos, en siete oportunidades.

Ads

Según informó TMZ, Cosby reconoció el uso reiterado de Quaaludes (metacualona), una sustancia que le habría sido recetada por el ginecólogo Leroy Amar, amigo personal del actor.

La declaración forma parte de una denuncia civil presentada por Donna Motsinger, quien aseguró haber sido drogada y violada por Cosby en 1972, cuando trabajaba como mesera en el restaurante Trident, en Sausalito, California.

Ads

Puede interesarte

En su relato judicial, la mujer sostuvo que el comediante le dio una pastilla, que confundió con una aspirina, y que perdió el conocimiento tras ingerirla. Según indicó, despertó al día siguiente en la casa del actor, vestida únicamente con ropa interior.

Cosby intenta que la Justicia desestime la denuncia, aunque su extenso historial de causas por abuso sexual dificulta que el caso sea descartado. En 2018 fue condenado en Pensilvania por agresión sexual criminal y permaneció tres años en prisión, hasta que la sentencia fue anulada por cuestiones procesales.

Ads

En junio pasado, un tribunal civil de Santa Mónica lo obligó a pagar 500 mil dólares a una mujer que denunció haber sido agredida sexualmente en 1975, cuando tenía 16 años. Además, en 2022 enfrentó otras cinco demandas vinculadas a presuntos abusos ocurridos entre 1969 y fines de los años 80, en el período de mayor popularidad de El show de Bill Cosby, emitido por NBC.

Desde que anunció un posible regreso a los medios en 2023, el actor mantiene un perfil público bajo. Hasta el momento, más de 60 mujeres, entre ellas la modelo Janice Dickinson y la actriz Lili Bernard, lo acusaron de abuso sexual por hechos ocurridos entre 1965 y 2008.

Fuente: TN / TMZ