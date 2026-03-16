Carlos Salvador Bilardo no es un nombre más en el fútbol argentino. Fue jugador, entrenador y, sobre todo, el creador de una forma particular de entender el juego: una escuela donde cada detalle importaba y donde la preparación era tan importante como lo que sucedía dentro de la cancha.

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Nacido el 16 de marzo de 1938 en Buenos Aires, el “Doctor” marcó una era propia en el fútbol nacional, diferente a la que había impulsado César Luis Menotti. Su camino como futbolista comenzó en San Lorenzo de Almagro, pero su historia grande se escribió en Estudiantes de La Plata, donde fue parte del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía que dominó Sudamérica a fines de los años 60 con tres Copa Libertadores de América consecutivas y la histórica Copa Intercontinental 1968 frente a Manchester United.

Como entrenador también dejó su huella en Estudiantes. En 1982 llevó al club a conquistar el Campeonato Metropolitano, logro que lo impulsó a asumir el desafío de dirigir a la Selección argentina. Allí condujo 77 partidos y alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeón del mundo en el Copa Mundial de la FIFA México 1986, con Diego Armando Maradona como capitán y figura.

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La preparación de aquel equipo también quedó en la memoria colectiva. En la previa del Mundial, Bilardo impulsó el recordado “Operativo Tilcara”, una concentración austera pensada para aclimatar al plantel a la altura. Con canchas en malas condiciones, pocas comodidades y comunicación limitada, el grupo se fortaleció mentalmente para afrontar el desafío.

A lo largo de su carrera también dirigió equipos como Deportivo Cali, Sevilla FC, Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, además de la Selección Colombia de fútbol. Sin embargo, su legado trasciende los resultados: dejó una filosofía basada en el estudio del rival, la estrategia y una obsesión permanente por el juego.

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Hoy, a sus 88 años, Bilardo enfrenta el Síndrome de Hakim-Adams, mientras su figura permanece como uno de los grandes emblemas de la historia del fútbol argentino.