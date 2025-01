Las diferencias entre el deporte masculino y el femenino, en algunas disciplinas siguen siendo importantes. Uno de los ejemplos más claros es el tenis, donde se insiste en tratar de igualar premios entre un género y el otro.

Sin embargo, en el surf también parece contar en algunos países con una discriminación manifiesta y violenta contra la mujer. Eso quedó evidenciado en el evento 'Progress and Challenges for Women in Surfing' se celebra con el objetivo de cerrar la brecha y las diferencias entre el surf masculino y femenino.

En ese contexto fue que la bicampeona del mundo, la australiana Tyler Wright indicó que hay mucho por trabajar. "Históricamente, el surf australiano ha sido un espacio dominado por los hombres, donde las mujeres enfrentan desafíos constantes para participar plenamente y destacarse en el deporte. A través de su investigación, la Dra. Ece Kaya (UTS Business School) y la Dra. Leila Khanjaninejad (UTS Transdisciplinary School) examinan estos obstáculos basados en el género y proponen soluciones para crear un entorno más equitativo", dijo a través de la transmisión de YouTube.

Como ejemplo de esta investigación, utilizaron la palabra de una de las referentes mundiales de este deporte que denunció episodios machistas en su carrera: "He sido atacada por hombres en el agua, me han golpeado en la cabeza, me han gritado y me han insultado. La cantidad de veces que esto ocurre es alarmante. No es normal que un hombre adulto te grite en la cara".

Pero no fue la única violencia que sufrió porque también recordó que cuando tenía 16 años, ahora tiene 30, una estrella de su disciplina le dijo que el sexo vendía, sin importarle que delante de él se encontraran varios menores de edad.