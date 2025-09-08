Tras el contundente resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos, desde el Gobierno bonaerense rechazaron que el peronismo haya llegado a su techo electoral y le bajaron el tono a colocar a Axel Kicillof en una lista de presidenciables.

Así lo hizo saber el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien al analizar los resultados del domingo cruzó la lectura que hizo el presidente Javier Milei, que desde La Plata aseguróque el peronismo había alcanzado su techo de votos.

"Veremos en octubre. Vale recordar que en su primera elección el gobernador (Kicillof) sacó el 52%, o sea queno es su techo. Tiene otro techo. Obviamente esta no es una elección para gobernador, es una elección de medio término, pero nosotros vamos a seguir trabajando para obtener el mejor resultado en octubre", dijo Bianco en declaraciones a Urbana Play.

El ministro, mano derecha de Kicillof, fue más allá en su análisis y planteó que, incluso si el techo del peronismo fuera el 47% que sacó en las legislativas del domingo, "no creo que Milei saque el 47, o al 48 o al 49 o al 53".

Bianco respondió así al discurso que dio el Presidente, quien acusó al peronismo de "haber puesto todo el aparato" para ganar la elección y sostuvo que el resultado de este domingo marcaba "el piso de La Libertad Avanza" y "el techo" de Fuerza Patria.

Axel Kicillof presidenciable en 2027



Más allá de cuestionar a Milei por decir que de ahora en más va a acelerar con sus políticas de ajuste y rumbo económico, Bianco buscó bajarle el tono a una candidatura de Kicillof en 2027. “No, no creo. Hay que construir mucho políticamente todavía y el objetivo nunca fue establecer una candidatura presidencial: fue forzar a Milei, a través del voto popular, a que cambie el rumbo de su política”, afirmó en Radio Con Vos, al ser consultado sobre la posibilidad de una postulación presidencial de Axel Kicillof tras la contundente victoria en las elecciones.

Bianco sostuvo que el resultado electoral representa un mensaje claro de rechazo a las políticas impulsadas por Milei. “Ayer la provincia de Buenos Aires le dijo al Presidente que con estas políticas de endeudamiento, de desindustrialización, de cierre de comercios y de caída del empleo, la gente no está conforme, no está feliz”, remarcó. Y apuntó contra el clima político y la retórica de la Rosada: “La gente le ha dicho al Presidente que esta forma de hacer política con insultos y agravios a todos los sectores no va más”.

Finalmente, el funcionario se animó a hacerle una sugerencia: "Que empiece a escuchar lo que le pasa a la gente, lo que le dijo el pueblo a través de las urnas. Gobernar de esta forma, sin un proyecto productivo, sin generar empleo y con agresiones permanentes, me parece que es una forma que ha fracasado.Tiene que cambiar el contenido y las formas, si no se va a pegar otro golpe en octubre". (DIB)