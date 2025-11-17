El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, renovó este lunes sus cuestionamientos contra el ministro del Interior, Diego Santilli, por la falta de una reunión formal para analizar el estado de las transferencias nacionales. Según explicó, tras solicitar el encuentro sólo recibió “una llamada que no se concretó” y un comentario informal donde Santilli aseguró haber “tomado nota” del pedido.

Bianco afirmó que el Gobierno nacional mantiene encuentros con otras jurisdicciones mientras evita recibir al gobernador Axel Kicillof y a sus funcionarios. “La provincia que aporta el 40% de los recursos tributarios nacionales está siendo excluida de los canales institucionales”, sostuvo durante su conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Para respaldar su planteo, presentó un informe que, según dijo, enviará directamente a Santilli por WhatsApp. Allí detalla un primer bloque de obligaciones impagas que suma 3,2 billones de pesos, entre ellas aportes demorados a la caja previsional bonaerense por 1,7 billones, el FONID, compensaciones del Consenso Fiscal 2017 y fondos educativos, sanitarios y de transporte.

El segundo capítulo del reclamo apunta a las obras paralizadas desde el inicio del gobierno de Javier Milei: cerca de mil proyectos frenados, entre ellos viviendas Procrear y Casa Propia, infraestructura escolar, obras universitarias, trabajos sanitarios y convenios con municipios. Según Bianco, el monto actualizado supera los 7 billones de pesos.

El tercer bloque incluye programas discontinuados o demorados, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, partidas para Desarrollo de la Comunidad, el programa Acompañar, fondos de transporte y recursos para emergencias climáticas, salud y trabajo. Ese segmento suma otros 2,3 billones de pesos.

En total, el ministro bonaerense estimó que la deuda nacional con la Provincia ronda los 13 billones de pesos y advirtió sobre versiones que indican que Santilli estaría negociando avales para endeudamiento a cambio de apoyo al Presupuesto nacional. “Es un trámite administrativo, no una herramienta de presión política”, remarcó.

Bianco también vinculó el conflicto con la falta de interlocución institucional. “Esto no es un hecho aislado: forma parte de un patrón de trato desigual hacia la Provincia de Buenos Aires”, expresó, insistiendo en que es función del Ministerio del Interior garantizar la articulación con las provincias.

Fuente: Diputados bonaerenses