El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, realizó este lunes un balance del año de gestión y apuntó contra el Gobierno nacional por el impacto del ajuste económico. Según detalló, la administración de Javier Milei le adeuda a la Provincia cerca de $15 billones, producto de recortes de fondos, abandono de obras públicas y la suspensión de programas nacionales.

En su última conferencia de prensa del año, Bianco precisó que el monto actualizado asciende a $14,7 billones. De ese total, $3,5 billones corresponden a deudas directas, $8,4 billones a obras públicas que quedaron paralizadas y $2,7 billones a programas nacionales que fueron discontinuados o sufrieron retrasos en los pagos.

“En un contexto extremadamente adverso, la Provincia sostuvo la inversión, el empleo y la gestión”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que 2025 fue un año “muy complejo” que exigió “grandes esfuerzos” financieros y administrativos. En ese marco, afirmó que el Gobierno nacional “paró y abandonó” alrededor de mil obras en territorio bonaerense.

A pesar de ese escenario, Bianco destacó algunos hitos de la gestión provincial, como la apertura de 99 licitaciones de obra pública, la entrega de 908 patrulleros nuevos y el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa reestructurada por 760 millones de dólares.

El ministro también describió un panorama económico crítico, con una caída del 10,2% de la actividad en los últimos dos años y fuertes retrocesos en sectores clave como el comercio, la industria y la construcción. “Hablan de libertad, pero este programa económico genera mortandad de pymes”, sostuvo, y atribuyó la pérdida de más de 500 mil puestos de trabajo al ajuste, la apertura importadora y la apreciación cambiaria.

Finalmente, Bianco cuestionó que el Gobierno nacional “haga alarde” de haber aplicado “el ajuste más grande de la historia”, que ubicó en 4,2 puntos del Producto Bruto. Según detalló, el mayor peso recayó sobre jubilados, obra pública, subsidios al transporte y la energía, transferencias a provincias, programas sociales y universidades, con fuerte impacto en las economías locales.

