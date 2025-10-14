Carlos Bianco, apuntó este lunes contra la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la economía argentina y cuestionó las políticas del presidente Javier Milei, a quien le pidió “cambiar el rumbo antes de que sea tarde”. Según el funcionario, la gestión libertaria “sostiene la economía con pulmotores que se van agotando”.

“Son distintos tipos de salvatajes para mantener la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones. Primero el blanqueo, después el préstamo del FMI y ahora la intervención del Tesoro de Estados Unidos. Ninguno de estos anuncios mejora la vida de los argentinos”, aseguró Bianco durante una conferencia en la Gobernación bonaerense.

El ministro también cuestionó la dependencia del Gobierno nacional respecto a la Casa Blanca: “Ya que va a ver a Trump, que escuche su discurso productivo y defienda la producción nacional. Necesitamos un cambio de rumbo que priorice el trabajo argentino”.

Bianco advirtió además que Milei “no entendió la señal de alarma” del resultado electoral del 7 de septiembre y anticipó que “volverá a tener otra el 26 de octubre”. “Desde que asumió, se destruyeron 262.000 puestos de trabajo y 16.000 pymes dejaron de contratar empleo. La economía acumula tres meses consecutivos de caída”, señaló.

Finalmente, el funcionario provincial calificó de “muy preocupante” la apertura de importaciones y la pérdida de consumo interno. “El Presidente está fuera de la realidad. La política económica está llevando a la ruina a las empresas y a las familias”, concluyó Bianco.

Fuente: Dib