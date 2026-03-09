El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, Guillermo Bianchi, expresó su preocupación por la caída del consumo y aseguró que el actual modelo económico “está deprimiendo las ventas” y afectando tanto a trabajadores como a pequeños comercios.

Ads

Puede interesarte

En diálogo con El Marplatense, el dirigente sostuvo que los datos que reflejan una retracción en la actividad comercial no resultan sorpresivos para el sector. “No nos sorprenden los datos estadísticos que marcan una caída en el consumo de las ventas minoristas. Es algo que venimos señalando desde hace tiempo”, afirmó.

Ads

Bianchi se refirió puntualmente al informe elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que relevó una caída cercana al 4% en las ventas minoristas durante febrero en Mar del Plata, en un contexto que también dejó un cierre de temporada de verano por debajo del año pasado.

Según el dirigente sindical, la baja en el consumo responde a la pérdida de ingresos de amplios sectores de la población. “El modelo ha apostado a deprimir el consumo en Argentina quitándole ingresos a las mayorías: jubilados, cuentapropistas, trabajadores autónomos y trabajadores en relación de dependencia”, sostuvo.

Ads

En ese sentido, advirtió que el impacto ya comienza a trasladarse al comercio de cercanía. “Ahora también le está quitando rentabilidad a los pequeños comercios, que dependen directamente del consumo interno para sostener su actividad”, remarcó.

Finalmente, Bianchi consideró que la tendencia podría continuar en los próximos meses. “Creemos que el consumo va a seguir en caída si el modelo económico ratifica el rumbo”, concluyó.