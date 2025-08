La actuación de Solana Sierra en Wimbledon sorprendió al mundo del tenis, pero no a quienes la conocen desde sus primeros pasos. Una de ellas es Bettina Fulco, formadora de la marplatense durante sus años iniciales como juvenil, quien habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el impacto de este resultado, el proceso que la llevó hasta allí y lo que vendrá en su carrera profesional.

“Yo pensé que esta explosión de ella se iba a dar un poquito más adelante, apuntaba al US Open, que ya se metiera así en el mundo y jugara en forma directa. Pero fue increíble lo que despertó, fue fantástico cómo jugó y cómo aprovechó el cuadro que le tocó”, remarcó Fulco. Para la ex tenista, no fue una sorpresa total: “Viene trabajando durísimo para esto. Ya esperaba su madurez mental y física para llegar a este presente. Bienvenido sea, y de acá para adelante, a seguir sumando”.

La planificación detrás del resultado

Fulco también valoró el trabajo a largo plazo que se viene haciendo junto a su entorno familiar: “Es muy difícil, lleva mucho esfuerzo por parte de la jugadora y mucho dinero por parte de Omar y de la familia. También uno planifica, pero en el medio puede haber lesiones o contratiempos. Siempre tuvimos mucha confianza en Solana”.

Antes de Wimbledon, la marplatense ya se había destacado en la gira europea sobre polvo de ladrillo: “Ganó sus primeros torneos importantes, se estaba codeando con jugadoras del Top 100 y venía ganando fácilmente a rivales entre las 100 y las 200 del ranking. Venía con paso firme”.

En ese sentido, también explicó que el contexto sudamericano siempre plantea más dificultades: “El camino siendo de Argentina es mucho más difícil que para una jugadora europea. Lo que logró tiene el doble de mérito”.

Un torneo que la encontró lista

La forma en que Solana ingresó al cuadro principal —a último momento como lucky loser—, también fue un elemento liberador: “Puede ser que ya esté regalada, suelta, y juegue lo que sabe. Y así lo hizo durante todo el torneo. Jugó excelente y se bancó momentos difíciles, como perder el primer set y darlo vuelta”.

Fulco recordó que Sierra ya se medía desde juveniles con las mejores de su camada, como Linda Noskova o Alexandra Eala: “Era cuestión de tiempo, de creérsela un poco más, de madurar. Lo logró”.

Uno de los momentos más destacados del torneo fue su triunfo ante la británica Katie Boulter: “Jugó en una de las canchas más lindas de Wimbledon, con toda la hinchada en contra. Lo superó bárbaro. Tuvo un poquito de suerte en el cuadro, pero no tiene la culpa, lo aprovechó y ya ganarle a jugadoras Top 100 es muy bueno”.

Un cambio para el tenis femenino argentino

La repercusión internacional que tuvo su actuación también fue tema de análisis para Fulco: “Fue re loco lo del museo de Wimbledon. Imaginate entrar dentro de 20 años y ver las cosas de Solana ahí. Es increíble”. En ese sentido, valoró la visibilidad que generó para el tenis femenino: “Siempre se habla de los varones. Las chicas sólo aparecen en la Billie Jean King Cup o por algún resultado aislado. Lo de Solana fue fantástico”.

Además, subrayó que la marplatense llega a este momento con una evolución sólida: “No irrumpió de la nada. Viene siendo una de las mejores juveniles del mundo. Fue subiendo del 200 al 150, del 150 al 100, y ahora al 60 y pico. Está bien plantada y sabe lo que tiene que mejorar para mantenerse”.

La experiencia en la Rafa Nadal Academy también fue un punto de inflexión: “Fue un logro estar ahí. Ojalá ahora pueda sumar un entrenador más estable que la acompañe en los torneos y eso le dé más tranquilidad”.

El valor del tenis marplatense

Finalmente, Bettina Fulco destacó el momento que atraviesa el tenis de Mar del Plata: “Tenemos a Francisco Comesaña, a Horacio Zeballos y a Solana. Dos Top 70 del mundo. Siempre me preguntan qué pasa en Mar del Plata. Creo que es una ciudad muy deportiva, con buenos entrenadores y muchos chicos apoyados desde los clubes”.

Sin embargo, fue crítica con la falta de respaldo en las etapas formativas: “Ojalá todo el apoyo que Solana va a tener ahora lo hubiese tenido a los 15 o 16 años. Nunca vi una empresa de Mar del Plata apoyar a un tenista. Es muy difícil”.

También analizó por qué tantos deportistas argentinos deben buscar oportunidades fuera del país: “Muchos pasan por el tenis universitario en EE.UU., donde les ofrecen hasta dinero para competir y estudiar. En Argentina falta apoyo real, tanto desde lo estatal como desde lo privado”.