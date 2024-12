El 2024 de Emiliano Martínez ha sido tan bueno que sigue recogiendo premios año tras año. En el cierre de la temporada, se quedó con el Premio Yashin The Best entregado por FIFA que lo posiciona como el mejor arquero de la temporada y además, se quedó con el Olimpia de Oro compartido con Franco Colapinto como los dos mejores deportistas argentinos del año.

Sin dudas y más allá de la controversia, el arquero del Aston Villa sigue recogiendo premios en todo el mundo con reconocimientos de periodistas, colegas, entrenadores y, por supuesto, la gente donde deja su huella más fuerte.

Luego de la entrega de los premios más importantes del deporte argentino, “Beto” el papá de “Dibu” habló sobre este tipo de ceremonia donde se le ha hecho costumbre recibir estatuillas: “me ha tocado ir a varias por estar en Mar del Plata, vengo a representarlo, es un orgullo, muy lindo”.

Estar durante un tiempo largo entre los mejores del mundo es algo realmente complejo y que el arquero de la Selección Argentina está logrando durante este 2024: “Esto es como ser obeso y adelgazar 100 kilos, una vez que lo lograste; tenes que mantenerte y Emi está haciendo eso, mantenerse en esa posición. Eso lo cura con entrenamiento, pilates, boxeo y natación. Esperemos que siga así y pueda romperla el año que viene”.

Sobre el premio The Best que volvió a distinguirlo como el mejor del mundo, “Beto” fue totalmente honesto: “no puedo decir mucho, como papá no sé si es el mejor del mundo pero todos lo eligen a él. No sólo los entrenadores, sino también la gente”.