Beto Casella sorprendió al anunciar oficialmente que dejará Bendita, el ciclo que conduce desde hace años en la pantalla de El Nueve. El conductor confirmó que su último programa será el 19 de diciembre, marcando así el cierre de una etapa histórica dentro del canal.



“El próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla”, expresó al aire, dejando en claro que la decisión no fue sencilla. Casella amplió los motivos y explicó que hubo situaciones que ya no le resultaban cómodas para seguir trabajando con tranquilidad. “No es una decisión que tome alegremente. Se dieron unas circunstancias que habían dejado de ser gratas en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz”, aseguró.



