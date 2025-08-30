El próximo 8 de septiembre a las 20:00 en el shopping ubicado en Alberti y Sarmiento, Bernardo Stamateas ofrecerá una conferencia titulada Vida nutritiva: cómo disfrutar de todos los tiempos de la vida, organizada por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata.

Stamateas, reconocido doctor en Psicología, sexólogo clínico, licenciado en Teología, escritor y conferencista, brindará una charla centrada en cómo aprovechar al máximo cada etapa de la vida, desde la adolescencia hasta la madurez.

Su enfoque busca motivar a los asistentes a reflexionar sobre el valor de cada momento vital. La entrada es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través del siguiente link.

