Un hombre de 88 años se defendió a los tiros de dos intrusos que intentaban entrar a su casa, ubicada en la calle 24 entre 124 y 125.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. El anciano se despertó al escuchar ruidos en el fondo de su vivienda y, al asomarse, vio cómo dos hombres forzaban la puerta trasera y rompían los vidrios para entrar. Según su relato, los intrusos lo amenazaron a los gritos, lo que lo llevó a tomar la drástica decisión de defenderse.

Tomó un revólver calibre .22 que guardaba en la casa y efectuó varios disparos. Los estruendos fueron suficientes para que los asaltantes desistieran y huyeran corriendo sin llevarse nada.

La policía, alertada por un llamado al 911, llegó al lugar y secuestró el arma utilizada: un revólver marca T.A.L.A., con armazón plateado y cacha de plástico negro. El jubilado, que no resultó herido, quedó imputado por tenencia ilegal de arma de fuego ya que no contaba con la documentación reglamentaria.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos del Comando de Patrullas de Berisso no lograron encontrar a los sospechosos. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 5, que ordenó realizar peritajes y revisar las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Dib