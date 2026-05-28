Un joven salvó su vida de milagro en la localidad bonaerense de Berisso luego de que el hermano de una amiga lo confundiera con un delincuente y le efectuara dos disparos con un revólver.

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El episodio se produjo en una vivienda ubicada en 31 entre 126 y 127. Según relató el joven atacado, había acompañado a una amiga hasta su casa y, al advertir que no tenían la llave para ingresar, ambos decidieron trepar un paredón para entrar a la propiedad.

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En ese momento apareció el hermano de la joven, quien interpretó que un desconocido estaba intentando cometer un robo dentro de la vivienda. De acuerdo con la denuncia, primero agredió físicamente al amigo de su hermana y luego lo persiguió cuando intentaba retirarse del lugar en moto.

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Durante la persecución efectuó al menos dos disparos con un revólver calibre 38. Ninguno de los proyectiles impactó en la víctima, que logró escapar sin heridas.

La Policía Bonaerense intervino tras la denuncia y trabaja para reconstruir la secuencia del hecho. Los investigadores analizan testimonios de vecinos y cámaras de seguridad de la zona para determinar responsabilidades.

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Fuente: Dib