El episodio ocurrió el jueves 19 de febrero alrededor de las 18:00 horas en la intersección de la avenida Dardo Luis Agote y la calle 366, cuando un choque menor entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda CBX 250 derivó en una violenta pelea.

Según fuentes policiales y testimonios, la discusión comenzó tras el impacto entre ambos vehículos y fue subiendo de tono. En un principio, el conductor del auto (identificado como un hombre de 51 años por medios locales) bajó de su vehículo y atacó al motociclista con un palo, golpeándolo de forma violenta.

Frente a la agresión, el joven motociclista de 25 años se defendió y, según las imágenes que circulan en redes sociales, le propinó al menos dos golpes de puño que hicieron que la víctima perdiera el conocimiento y cayera al suelo. El hombre falleció en el lugar, pese a que personal del SAME llegó minutos después para asistirlo.

Tras el hecho, efectivos policiales que acudieron al lugar detuvieron al joven motociclista, quien fue trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh. Fue imputado bajo la carátula de homicidio, y la causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 1 de Berazategui.

La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para establecer si la muerte se produjo exclusivamente por los golpes recibidos o si la caída también contribuyó a la fatalidad.

El episodio fue registrado por vecinos que se encontraban en la zona y que difundieron distintos videos en redes sociales, en los que se observa parte de la discusión, la agresión con el palo y la respuesta del motociclista.