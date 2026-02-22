Benjamín Agüero celebró sus 17 años
El cumpleaños no solo marcó un nuevo año para Benjamín, sino que dejó una postal familiar que rápidamente dio que hablar.
Benjamín Agüero Maradona festejó sus 17 años con una fiesta íntima y divertida rodeado de familiares y amigos. La celebración, organizada por Gianinna Maradona, tuvo temática deportiva, juegos al aire libre y varios guiños al fútbol, pasión que acompaña al hijo del Kun Agüero desde chico.
El momento más impactante llegó sobre el final del cumpleaños, cuando Gianinna y el Kun sorprendieron a su hijo con un regalo millonario: un auto 0 km. La entrega fue parte de una sorpresa especialmente preparada, que incluyó pistas hasta llegar al vehículo, estacionado y listo para que Benjamín lo descubriera.
Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se pudo ver la emoción del joven al recibir el regalo y el acompañamiento de sus padres en un día muy especial. Tanto Gianinna como el Kun compartieron mensajes dedicados a su hijo, destacando el orgullo y el amor en esta nueva etapa.
TODAS LAS FOTOS ACÁ https://www.instagram.com/p/DVENPJxgF6h/?igsh=OWV6c2xwMm8xd2xt
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión