Benjamín Agüero Maradona festejó sus 17 años con una fiesta íntima y divertida rodeado de familiares y amigos. La celebración, organizada por Gianinna Maradona, tuvo temática deportiva, juegos al aire libre y varios guiños al fútbol, pasión que acompaña al hijo del Kun Agüero desde chico.

El momento más impactante llegó sobre el final del cumpleaños, cuando Gianinna y el Kun sorprendieron a su hijo con un regalo millonario: un auto 0 km. La entrega fue parte de una sorpresa especialmente preparada, que incluyó pistas hasta llegar al vehículo, estacionado y listo para que Benjamín lo descubriera.

Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se pudo ver la emoción del joven al recibir el regalo y el acompañamiento de sus padres en un día muy especial. Tanto Gianinna como el Kun compartieron mensajes dedicados a su hijo, destacando el orgullo y el amor en esta nueva etapa.

