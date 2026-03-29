El modo avión, conocido por su uso obligatorio durante los vuelos, también puede tener ventajas cuando se usa fuera del avión y por períodos cortos cada día.

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Cuando esta función se activa en un teléfono, todas las conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth e incluso el GPS en algunos casos, se desconectan, lo que hace que el dispositivo entre en una especie de “pausa” de actividad de red.

Una de las ventajas que destacan los expertos es que, al desactivar estas señales, el teléfono deja de buscar constantemente redes o antenas, lo que puede ayudar a reducir el consumo de energía y, en consecuencia, ahorrar batería.

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Además, al volver a encender las conexiones al desactivar el modo avión, el equipo se reconecta desde cero, lo que puede mejorar la calidad de la señal móvil en zonas donde esta era débil o inestable.

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Otra razón por la que se recomienda este hábito es que permite cortar de inmediato notificaciones, llamadas y mensajes, creando momentos de concentración o descanso sin distracciones digitales.

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No es necesario mantener el modo avión activado durante largos períodos: con apenas unos minutos al día alcanza para aprovechar estos efectos positivos, sobre todo si se utiliza como un “reinicio rápido” de las conexiones del teléfono.

En resumen, aunque esta función fue diseñada originalmente para cumplir normas de seguridad aérea, hoy muchos usuarios la emplean como una herramienta práctica para optimizar el rendimiento general de su dispositivo y mejorar su experiencia de uso en el día a día.