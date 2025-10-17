El programa Beneficios Capital Humano, impulsado por el Gobierno nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), registró en sus primeros 30 días más de 3,8 millones de compras en comercios y supermercados de todo el país, generando un ahorro directo de casi 8000 millones de pesos para los beneficiarios mediante descuentos exclusivos de hasta el 20%.

En este período inicial, el programa incorporó casi 100 nuevos comercios, superando los 7000 establecimientos adheridos a nivel nacional, con un total de 13.000 puntos de venta que ofrecen descuentos del 10% en compras generales -en muchos casos sin tope de reintegro- y del 20% en perfumería y productos de limpieza en ciertos locales.

Como innovación destacada, se incluyeron por primera vez cuentas bancarias remuneradas destinadas a jubilados y pensionados, disponibles en el Banco de la Nación Argentina con una tasa nominal anual (TNA) del 32% y en el Banco Galicia con una TNA del 33,2%.

Los titulares de ANSES que perciben sus haberes en el Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% -con un tope mensual de $20.000- en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+MODO, aplicable en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Para aquellos que cobran en el Banco Galicia, el beneficio alcanza hasta un 25% de ahorro junto con 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, sujetas a topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

