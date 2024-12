Se realizó la tradicional ceremonia de Bendición de las Aguas de Mar del Plata con el objetivo de inaugurar la temporada 2024/25.

El monseñor Ernesto Giobando comenzó su alocución en referencia al mar al describir que “a veces azul, otra gris con toques de turquesa, tan suave como las olas en un día de calma y tan potente cuando está embravecido. Un horizonte tan amplia que el giroscopio de mi vista no alcanza a mirar si no es girando la cabeza de un lado al otro. Y el sonido de la rompiente que no cesa, no aturde y con ese murmullo inconmensurable los decibeles justos que al alma aquieta”.

“Los ojos se agrandan para contemplar semejante e imponente belleza del creador, con el fin de brindar a los humanos alimento, corrientes, oxígeno, armonía y vida que no cesa y es cuidado como el principal tesoro de la Tierra”, continuó.

También hizo referencia a “sus costas y playas donde el sol se entretiene, calienta los cuerpos que en la arena se tienden para recibir su energía y vitamina que preserva de otros males en latente espera. Estas aguas saladas que reciben nuestros baños, surcando las olas, entretenido y reconfortante juego de niños, jóvenes y ancianos”.

“Los socorristas que desde el atalaya vigilan nuestras zambullidas e izan las banderas. Gracias por su auxilio y por arriesgar sus vidas, son como pastores atentos a su rebaño”, mencionó.

Asimismo, reafirmó :"Gracias mar por tu ayuda, sin vos no habría vida en este planeta, sin tu fuerza malos aires cubrirían la Tierra".

En cuanto al motivo del encuentro, dijo que “en este día abrimos nuestros brazos y en sencilla actitud abrazamos tu cercanía. Como tu soberano poder que se detiene en las inmensas riveras y bendecimos tus aguas, abrimos la temporada para recibir a millones de turistas con sus anhelos de descanso y para renovar sus sueños”.

“Mar amigo, mar de las familias, respiremos juntos tu aire puro, y sin temor y con respeto, sigamos juntos en dilatado y cotidiano encuentro. Con el agua bendita vamos a hacer el gesto de bendición, pero es el mar el que nos bendice a nosotros”, concluyó.