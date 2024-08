El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, rechazó desde Mar del Plata -a donde llegó para participar de una serie de actividades de la agrupación que comanda- los cuestionamientos que se le hacen desde el Gobierno nacional a su rol de intermediario entre el Estado y los sectores vulnerables y aseguró que “los organismos sociales son la única forma de que llegue la ayuda a los barrios”.

Belliboni participará en la ciudad de una asamblea del Polo Obrero y brindará una charla en la sede local. Su visita se da en medio, según indicó, de una “persecución política que sufren los organismos sociales, en particular sufre el Polo Obrero, que está inmerso en un proceso judicial amañado”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el referente de los organismos sociales se refirió a la imputación que le hizo el juez Sebastián Casanello: “Hubo cien allanamientos a comedores populares en dos meses. Como si fueran los enemigos de la justicia, de la sociedad. Cuando en realidad son el último dique de contención que hay en los barrios porque el Estado no está, y hay un avance de la delincuencia, del narcotráfico, que parece que quisieran que ocurriera. Estamos peleando contra eso en los barrios”.

Además, Belliboni negó que las agrupaciones sociales hayan sido usadas por la política. “De ninguna manera -descartó y avanzó sobre la figura del juez- Estamos procesados por Sebastián Casanello en forma exprés. No ha permitido la ampliación de la indagatoria. Rápidamente pasó a indagatoria y al procesamiento, parece que está apurado, cuando estaba acusado de todo lo contrario hace algunos años”.

Sobre la causa, el representante de la agrupación de izquierda explicó que el magistrado “no tuvo en cuenta para el procesamiento que de la plata que el Estado le otorgó al Polo Obrero, que eran 390 millones de pesos en tres años, casi la totalidad está rendida y las obras, que son 43, realizadas. Es al revés. No han sido utilizados los comedores para la política, nuestra actividad estuvo al servicio para que esos comedores tuvieran una mejor resistencia”.

Tras asegurar que “la asistencia ha sido mala los cuatro años anteriores, y ahora es casi inexistente”, el dirigente social remarcó que “la casusa no tiene sentido, porque cuando dice que no rendimos, rendimos; cuando dice que no tenemos trabajo, el trabajo es visible porque son obras en construcción. Es un ataque político”.

Belliboni además negó los cuestionamientos que se le hacen, respecto a su rol de intermediario en los fondos que el Estado envía a los sectores populares. “Los organismos sociales son la única forma de que llegue ayuda a los barrios -dijo y agregó- Lo que debería ocurrir es que el Estado haga ese trabajo. Por ejemplo donde hay un comedor, que el Estado ponga una persona y le pague el sueldo a esa persona que trabaja para darle la comida a 300 chicos. Por eso el barrio se organiza, porque el Estado no cumple esa función. No aparecieron los intermediarios para quedarse con algo, son las formas que ha adoptado la organización popular en los barrios”.

Por último, el referente del Polo Obrero confió que ir preso “es una posibilidad”. Y consideró que “en un país donde la mayoría de los delincuentes de guante blanco, los grandes delincuentes, están sueltos, y hay muchos inocentes presos, porque ni siquiera tienen un abogado, por supuesto que no descarto esa posibilidad. Es probable, es posible, que se cometa una injusticia porque yo no cometí ningún delito. Lo descarto desde el punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista político”.