Ante un Mario Alberto Kempes repleto y teñido con los colores de ambas hinchadas, Belgrano escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente y levantó una nueva estrella en el fútbol argentino tras derrotar a River en una final inolvidable.

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El equipo de Núñez golpeó primero. A los pocos minutos, Marcos Acuña controló una pelota con categoría y habilitó a Tomás Galván. Tras un error de Emiliano Rigoni, envió el centro para que Facundo Colidio apareciera por el medio y marcara el 1-0.

Sin embargo, Belgrano reaccionó rápidamente y encontró el empate antes de la media hora. Luego de un córner desde la izquierda, Leonardo Morales ganó de cabeza dentro del área y estampó el 1-1 para desatar la locura de los hinchas cordobeses.

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River volvió a ponerse en ventaja gracias a una gran jugada colectiva iniciada por Colidio, quien asistió a Tomás Galván para que definiera de puntín y anotara el 2-1 parcial.

Cuando parecía que el Millonario encaminaba el título, el encuentro cambió por completo. Lautaro Rivero según el árbitro del encuentro tocó la pelota con la mano dentro del área y, tras varios minutos de revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal. Nicolás “Uvita” Fernández se hizo cargo de la ejecución y no falló para poner el 2-2.

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El empate golpeó anímicamente a River y Belgrano aprovechó el momento. Franco Vázquez envió un centro incómodo que la defensa no logró despejar y nuevamente apareció “Uvita” Fernández, que con una definición poco ortodoxa selló el 3-2 definitivo y se convirtió en el gran héroe de la noche cordobesa.

Con carácter, y una enorme reacción futbolística, Belgrano dio vuelta una final histórica y llega a la gloria en el fútbol argentino.

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