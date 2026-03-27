La iniciativa, gestionada por el Estado nacional, fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 172/2026, y contempla distintas líneas de becas según el nivel educativo: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo, cada una con requisitos específicos.

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Entre las condiciones comunes para acceder al beneficio, se destacan, ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país; cumplir con los rangos de edad establecidos según la línea de beca; acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa; que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

En el caso del nivel obligatorio, está dirigido principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años. Para estudios superiores, el límite se amplía hasta los 30 años para estudiantes avanzados, mientras que la línea de formación laboral contempla incluso hasta 40 años en ciertos casos.

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La inscripción se realiza de forma digital y sin intermediarios. Los interesados deben registrarse en la plataforma “Mi Argentina”; ingresar al sitio oficial de Progresar; completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos; y seleccionar la línea de beca correspondiente y enviar la solicitud.

Desde el organismo aclararon que quienes hayan sido beneficiarios en años anteriores deben volver a inscribirse, ya que el otorgamiento es anual o semestral según la convocatoria.

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La inscripción para el ciclo 2026 fue habilitada en las últimas semanas y se desarrolla por etapas según cada línea del programa, por lo que se recomienda a los aspirantes consultar el cronograma específico vigente.

El programa otorga un monto mensual de $35.000 que se deposita directamente en la cuenta del beneficiario y busca garantizar la permanencia en el sistema educativo.