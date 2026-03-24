En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976, la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) presentará el documental periodístico Memoria en curso, realizado por becarios de las Tecnicaturas Universitarias en Periodismo Digital y Comunicación Audiovisual, con el objetivo de reconstruir la memoria de la comunidad universitaria durante la dictadura.

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La producción pone el foco en lo ocurrido en la UNMDP a partir de testimonios en primera persona de docentes, estudiantes y trabajadores que atravesaron ese período, quienes comparten experiencias, recuerdos y reflexiones sobre el impacto del golpe en la vida académica, política y personal.

El documental reúne relatos de integrantes de la comunidad universitaria con trayectorias atravesadas por esos años. Participan la rectora Mónica Biasone, los exrectores Alfredo Lazzaretti y Daniel Medina, y la trabajadora no docente jubilada Mónica Quiroga, quienes fueron estudiantes durante la década del 70.

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También aportan sus testimonios docentes como Marcelo López Garrote, secuestrado durante el golpe de 1976, y Juan Carlos Wlasik, quien además se desempeñó como abogado de organismos de derechos humanos, junto a Juan José Escujuri, Fernando Coppari -primer presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en 1983- y Eliana Pirino, protagonista de la reapertura de la carrera de Psicología tras su cierre durante la dictadura.

El relato se completa con las voces de Cristina Rosenthal, ex decana de la Facultad de Humanidades, vinculada a la memoria de María del Carmen Maggi, y Ana Laura Vulcano, docente que participó en la apertura de archivos del Obispado de Mar del Plata para recuperar legajos de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Católica hasta 1975, luego puestos a disposición de la UNMDP y de organismos de derechos humanos.

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A través de estos testimonios, la producción permite dimensionar el clima de época, las interrupciones de la vida democrática y las marcas que dejó la dictadura en el ámbito universitario, así como las distintas formas de resistencia, reconstrucción y búsqueda de justicia.

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El documental también recupera el proceso de reconstrucción institucional y reparación histórica impulsado por la universidad desde el retorno de la democracia, incluyendo la reapertura de carreras, la entrega de legajos reparados de estudiantes y docentes desaparecidos, la producción de materiales para preservar la memoria y la participación como querellante en juicios por delitos de lesa humanidad.

Memoria en curso busca aportar a una memoria activa, poniendo en diálogo las experiencias del pasado con las nuevas generaciones y reflexionando sobre la importancia de sostener la memoria colectiva como herramienta para fortalecer el sistema democrático.

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La iniciativa forma parte del trabajo de la Secretaría de Comunicación de la UNMDP y se inscribe en una serie de acciones orientadas a recordar y reflexionar sobre la dictadura, reafirmando el compromiso de la universidad pública con la memoria, la verdad y la justicia.