La causa por la muerte de bebés en el Hospital La Nueva Maternidad de Córdoba sumó en las últimas horas nuevos reclamos por parte de las familias, que exigen el levantamiento del secreto de sumario para conocer qué fármaco investiga la Justicia.

El pedido fue expuesto por Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias de las madres, quien cuestionó que la querella no pueda acceder al expediente ni participar de los actos de instrucción. “Estamos trabajando a ciegas”, advirtió el letrado, al señalar que la Fiscalía les impide conocer el rumbo de la pesquisa pese a la gravedad de los hechos.

La investigación está a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, titular de la Fiscalía del Distrito Uno, Turno Cuarto, quien hasta el momento rechazó el acceso de las querellas a la causa. Según explicó la defensa de las familias, existen pruebas clave aún por producirse que podrían resultar irreproducibles con el paso del tiempo.

De acuerdo a la información judicial, se secuestraron historias clínicas para determinar si se utilizó algún tipo de fármaco en los recién nacidos. Las víctimas fueron identificadas como Isaac, Ángeles, Eliel, Luz, Ciro, Ámbar, Roma, Giuliano, Luka, Ignacio, Ailany y Luz.

En paralelo, la Justicia investiga la posible responsabilidad de tres médicas del hospital: Mónica Andrea Folla, Irina Sofía Conci y Agustina Masini. Además del presunto uso de medicamentos, se analizan otras irregularidades, como demoras en cesáreas programadas, intervenciones realizadas por residentes y el incumplimiento de normas de bioseguridad.

En este contexto, los familiares convocaron a una marcha para el lunes 22 de diciembre al mediodía frente al hospital, inaugurado en 2023. El objetivo es visibilizar el reclamo y exigir el levantamiento del secreto de sumario. “Se espera que vaya mucha gente. Vamos a colgar una bandera y están todos invitados a participar”, señalaron desde la querella.

Fuente: NA