Del lado alemán, la gran figura fue Manuel Neuer, determinante para sostener la ventaja con intervenciones clave. En el conjunto “merengue”, sobresalieron las apariciones individuales de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quienes generaron peligro constante, aunque se toparon una y otra vez con la seguridad del arquero rival.

Ads

El primer tiempo fue dinámico, con situaciones para ambos equipos. A los 41 minutos, Luis Díaz rompió el cero y puso en ventaja al Bayern. Y en el arranque del complemento, Harry Kane amplió la diferencia, golpeando en un momento clave y complicando al conjunto español.

Obligado por el resultado, el Madrid salió a buscar el descuento y volvió a aparecer la figura de Neuer para sostener a su equipo. Sin embargo, a los 74 minutos, Mbappé logró quebrar la resistencia alemana y marcó el 2-1, dejando la serie mucho más abierta de cara a la revancha en Múnich.

Ads

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales al vencedor de Paris Saint-Germain y Liverpool.

En cuanto a la presencia argentina, Franco Mastantuono integró el banco de suplentes en el conjunto local, pero no sumó minutos.

Ads

Bayern pegó en los momentos justos, pero el Madrid dejó la sensación de que la historia sigue abierta. La definición promete otra noche de alto voltaje.

