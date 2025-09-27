Una camioneta Toyota Hilux volcó esta mañana en la zona de Camino San Francisco y Garnier. Bomberos de Batán confirmaron que un hombre de nacionalidad boliviana falleció en el lugar.

El siniestro se registró alrededor de las 6.25 de este sábado, cuando personal del Cuartel de Bomberos Batán acudió al lugar tras ser alertado sobre un accidente vehicular. Al llegar, constataron que una Toyota Hilux blanca había volcado y que en su interior permanecía una persona sin vida.

Una ambulancia del SAME se hizo presente cerca de las 7 y, junto a equipos de Rescate, Bomberos y Defensa Civil, se trabajó en la extracción del cuerpo de la víctima. Finalmente, se logró retirarla del interior del rodado.

Durante las tareas, personal de Tránsito realizó el corte de un carril en la zona para facilitar el operativo. Tras culminar las labores, las dotaciones regresaron al cuartel.

