Un hombre de 41 años fue detenido este lunes por la madrugada en Batán luego de incumplir una medida de restricción de acercamiento dictada en favor de su ex pareja. La intervención se produjo tras la activación de un botón antipánico, que permitió una rápida respuesta policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.40 del 2 de febrero, cuando una señal de emergencia alertó sobre una situación de riesgo en una vivienda ubicada en calle 130, entre 129 y 131. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del hombre dentro del domicilio.

La víctima, una mujer de 39 años, explicó que su ex pareja había ingresado a la vivienda pese a que existía una orden judicial que le prohibía acercarse, vigente hasta el 16 de febrero. La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata, en el marco de una causa por violencia familiar.

Ante la situación, el hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como desobediencia, y el imputado fue trasladado a la Unidad Penal 44.

El episodio vuelve a poner en relieve la importancia de los dispositivos de alerta temprana y del cumplimiento efectivo de las medidas de protección, herramientas clave para prevenir situaciones de violencia y resguardar a las víctimas.

