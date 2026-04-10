Una mujer de 51 años fue aprehendida este 10 de abril en inmediaciones de la Ruta 88, a la altura del kilómetro 7,5, en el acceso a la Unidad Penal N° 15 de Batán, acusada de intentar ingresar estupefacientes.

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El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial con intervención de la Comisaría 8va de Mar del Plata, en el marco de un control de rutina durante el horario de visitas. Al realizar la requisa, los efectivos detectaron que la mujer ocultaba varios envoltorios de nylon entre sus pertenencias íntimas.

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Tras el test orientativo, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso aproximado de cinco gramos, fraccionada en dosis. La sustancia fue inmediatamente secuestrada.

En la causa interviene la UFI de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, quien dispuso la formación de causa por suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa. La imputada fue notificada de la causa y posteriormente recuperó la libertad, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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