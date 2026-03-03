Un hombre de 41 años fue aprehendido en la madrugada de este martes en Batán, acusado de desobedecer una medida judicial, amenazar y resistirse a la autoridad. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 8ª y tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia.

Ads

El hecho se inició pasada la medianoche, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre con restricción de acercamiento en las inmediaciones de la vivienda de su ex pareja.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 39 años, quien informó que posee una medida cautelar de prohibición de acercamiento por un perímetro de 200 metros, vigente hasta el 20 de mayo de 2026, dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 2 de Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Minutos después, el denunciado llegó al lugar en un vehículo. Según fuentes oficiales, al intentar ser identificado adoptó una actitud hostil, intentó ingresar al domicilio y se produjo un forcejeo con el personal policial, durante el cual arrojó golpes de puño y opuso resistencia. En ese contexto, un perro que se encontraba en la vivienda mordió a uno de los uniformados en la pantorrilla derecha.

Con apoyo adicional, el hombre fue reducido y trasladado. El fiscal de Flagrancia, Daniel Vicente, avaló la aprehensión y dispuso la formación de causa por los delitos de desobediencia, amenazas, lesiones agravadas y resistencia a la autoridad, ordenando su traslado a sede judicial.

Ads