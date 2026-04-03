El procedimiento se realizó con intervención de la UFIJE N° 14 y el Juzgado de Garantías N° 2.

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La medida fue ordenada tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), que incluyeron el análisis de registros fílmicos. A partir de esos elementos, los investigadores lograron establecer la existencia de un raid delictivo ocurrido entre el 25 y el 26 de marzo en la zona de Batán, con un mismo patrón de acción, donde un hombre perpetraba robos en comercios utilizando un arma de fuego y se movilizaba en una motocicleta de baja cilindrada.

Durante el allanamiento, que contó con la colaboración del Grupo G.A.D., personal de Infantería y efectivos de la Comisaría Decimosexta, se procedió al secuestro de un revólver calibre .22 con numeración suprimida, municiones de distintos calibres, estupefacientes (entre ellos cocaína fraccionada para su comercialización y marihuana), dinero en efectivo, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados y documentación perteneciente a una de las víctimas.

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En el domicilio fue identificada una mujer mayor de edad, mientras que el principal sospechoso no se encontraba en el lugar, ya que habría abandonado la vivienda con anterioridad al procedimiento.

La Fiscalía dispuso la remisión de las actuaciones para solicitar la orden de detención del imputado. En cuanto a la mujer identificada, fue notificada de la formación de una causa en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de tenencia de estupefacientes.

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La investigación permitió vincular al sospechoso con al menos tres robos ocurridos en comercios de Batán. Uno con fecha del 25 de marzo por la tarde, el delincuente ingresó a un almacen simulando ser cliente y, tras exhibir un arma de fuego, intimidó a la empleada y sustrajo dinero, un teléfono celular y mercadería. Escapó en una motocicleta tipo 110 cc, con casco que ocultaba su identidad.

El 26 de marzo en horas de la mañana, repitió la modalidad en otro comercio. Tras realizar una compra menor, extrajo un arma, amenazó a la empleada y se llevó dinero en efectivo y una billetera con documentación personal.

Minutos antes del hecho anterior, habría actuado en otro local, donde simuló interés por productos y luego, mediante intimidación armada, sustrajo una suma importante de dinero.

En todos los casos, el autor utilizó un motovehículo de baja cilindrada para darse a la fuga, cubriendo su rostro con casco y gafas, lo que dificultó su identificación.

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Según indicaron fuentes policiales, la conexión entre los hechos se sustenta en la similitud del modus operandi, la cercanía temporal y geográfica de los ataques, y el uso del mismo vehículo en las fugas.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación con el objetivo de lograr la detención del principal sospechoso y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.