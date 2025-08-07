Una pelea entre dos alumnas terminó en una feroz batalla campal en una escuela de Paraná. Cuatro docentes resultaron heridos y tuvieron que suspender las clases.

El brutal enfrentamiento se produjo este martes en la escuela secundaria N°91 de la localidad de La Baxada, ubicada en la calle Larramendi de la ciudad entrerriana.

La batalla campal comenzó con una discusión entre dos alumnas, que rápidamente derivó en una pelea a piñas. La rectora de la institución, Daniela Casabo, reconoció que los sorprendió la rapidez con la que se desató el conflicto.

“No tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea", señaló Casabo.

La feroz pelea dejó un impactante saldo: varias jóvenes golpeadas y cuatro profesores heridos, que fueron quienes intentaron separar a los grupos.

Según trascendió en medios locales, uno de los docentes fue mordido cuando intentó intervenir sobre las jóvenes que se peleaban.

El impactante hecho provocó la intervención de personal policial y las clases tuvieron que suspenderse.

“Fue una situación lamentable, una situación de violencia que nunca había ocurrido algo así”, indicó la rectora de la institución.

La vicerrectora de la escuela sostuvo: “Fue muy triste ver todo esto, lamentablemente los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando tienen que venir a retirar a los chicos”.

Casabo coincidió con esa declaración y afirmó que la institución atraviesa momentos que “no son los mejores”. “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”, refirió.

Además, subrayó que “hay una violencia en los adolescentes en general” e hizo hincapié en que deben “tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar”.

Tal vez magnifican algunas cuestiones y minimizan otras. La violencia como forma de expresión está naturalizada, y eso es lo más triste”, remarcó Casabo.

En respuesta al brutal episodio, las autoridades educativas anunciaron que se adoptarán medidas inmediatas.

“La escuela es pública, pero no es de libre tránsito. Como primera medida, se va a trabajar con los estudiantes del turno tarde, donde ocurrió el conflicto”, indicó Casabo, quien subrayó que también se reforzarán los controles de ingreso y permanencia en el edificio.

Fuente: TN