La tenista marplatense Solana Sierra logró hoy una victoria histórica en Roland Garros al derrotar a la italiana Jasmine Paolini, actual número 13 del ranking mundial, por 3-6, 6-4 y 6-3 en el Court Suzanne-Lenglen, en París, y avanzar así a la tercera ronda del certamen.

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La tenista, de 21 años y ubicada en el puesto 68 del ranking WTA, firmó el triunfo más importante de su carrera tras imponerse en 2:11 de juego frente a una rival que fue finalista de este Grand Slam en 2024. En la próxima instancia enfrentará a la rumana Sorana Cirstea, número 18 del mundo.

“Me mantuve positiva a pesar de estar set y break abajo. Seguí disfrutando de la atmósfera y así lo pude ganar”, expresó Sierra tras el encuentro. Y agregó: “Ella comenzó a jugar mejor desde que pidió el fisio. Yo me mantuve enfocada, buscando mis golpes. Y fui valiente al final”.

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El partido mostró un desarrollo cambiante: Paolini se quedó con el primer set y llegó a liderar 4-2 en el segundo, pero Sierra logró un quiebre clave que modificó el rumbo del juego. Desde ese momento, la argentina tomó el control, igualó el marcador y dominó el tercer parcial.

Durante el tramo final, la italiana evidenció molestias físicas y requirió atención médica, mientras que Sierra aprovechó la oportunidad con solidez mental y precisión en sus golpes para sellar la victoria.

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Este resultado representa el primer triunfo de Sierra ante una jugadora del Top 20 en su carrera y confirma su crecimiento en el circuito, donde ya había dado señales de su potencial al alcanzar los octavos de final de Wimbledon el año pasado y al vencer en la ronda inicial de este torneo a Emma Raducanu.

Fuente: con información de Infobae