El argentino Juan Manuel Cerúndolo consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, y avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez.

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El tenista de San Isidro se impuso en cinco sets por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en un partido que cambió por completo a partir del tercer parcial, cuando el italiano comenzó a sufrir fuertes calambres y problemas físicos que condicionaron su rendimiento.

La derrota dejó a Sinner sin chances de seguir en carrera por el único Grand Slam que todavía no conquistó. El italiano recibió atención médica durante el encuentro, pero nunca logró recuperarse físicamente y terminó cediendo ante el gran nivel del argentino, que aprovechó el desgaste de su rival.

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