Pese a la imagen que el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) intenta mostrar en redes sociales, vecinos de Mar del Plata y Batán continúan denunciando el abandono del espacio público, la falta de controles y un deterioro visible en el Partido de General Pueyrredon.

A lo largo de 2025, la expansión de los microbasurales se consolidó como una de las problemáticas ambientales y urbanas más evidentes del distrito. Lo que antes era una molestia puntual hoy se transformó en un problema estructural que combina riesgos sanitarios, contaminación visual y una gestión municipal que parece no encontrar el rumbo.

La situación se agrava por la falta de contenedores accesibles, la insuficiente frecuencia de recolección en determinados barrios y la ausencia de controles efectivos. A esto se suma la responsabilidad ciudadana en la disposición inadecuada de residuos, un factor que requiere políticas activas de concientización que, hasta ahora, no muestran resultados.

El servicio de recolección y limpieza urbana está concesionado a la empresa Transportes 9 de Julio S.A., cuyo contrato (prorrogado en 2024 por dos años), vence en 2026. Durante 2025, la empresa fue objeto de fuertes cuestionamientos por deficiencias operativas, que derivaron en la aplicación de multas millonarias por parte del Municipio. Sin embargo, las sanciones no se tradujeron en una mejora visible del servicio ni en una reducción de los basurales a cielo abierto.

En este escenario, crecen las críticas hacia la gestión de Daniel Martínez y Cristian Beneito al frente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). Desde el organismo se difundieron numerosas acciones de limpieza a través de redes sociales, con videos y registros audiovisuales que buscan mostrar presencia territorial. Pese a ello, la persistencia y expansión de los microbasurales pone en duda el impacto real de esas intervenciones.

Microbasurales en el Barrio Libertad

Vecinos advierten que el estado general de la ciudad no ha mejorado y que los residuos continúan acumulándose incluso en zonas donde antes no era habitual. La problemática ya no se limita a lugares periféricos, sino que se extiende de manera preocupante a toda la ciudad.

Microbasurales en el centro de Mar del Plata

Basura en el centro de Mar del Plata

Microbasurales Barrio 9 de julio

Microbasurales Barrio 9 de julio

Microbasural en el Jardin Nro. 947 (Cerrito y Calabria)

Las expectativas depositadas en una gestión con mayor impronta territorial y comunitaria, hasta el momento, no se reflejan en resultados concretos. El reclamo se orienta a la necesidad de políticas integrales y sostenidas en el tiempo, que combinen controles reales, sanciones efectivas, mejoras operativas y campañas de concientización ciudadana.

Como se menciona al comienzo de la nota, la acumulación de basura a cielo abierto implica serios riesgos para la salud. Los microbasurales funcionan como focos de proliferación de ratas, cucarachas y mosquitos, vectores de enfermedades que pueden afectar especialmente a niños y adultos mayores. A esto se suma la descomposición de residuos orgánicos, que genera líquidos contaminantes y gases nocivos, agravando problemas respiratorios y dermatológicos.

La falta de limpieza sostenida y de erradicación definitiva de estos basurales expone a los vecinos a un escenario sanitario cada vez más preocupante, que va más allá de una cuestión estética, sino más bien de higiene; y evidencia una ausencia de políticas eficaces.

Cristian Beneito, funcionario de amplia trayectoria dentro del sector público municipal, volvió a quedar en el centro de las críticas a partir de la falta de resultados concretos en una de las áreas más sensibles para la vida cotidiana de los vecinos. Pese a su recorrido en distintas funciones de gestión y al conocimiento que se le atribuye sobre el funcionamiento del Estado local, los problemas estructurales vinculados a la limpieza urbana y la proliferación de microbasurales continúan sin resolverse. En ese contexto, crece el interrogante sobre el rol efectivo que cumple dentro del EMSUR y el impacto real de sus decisiones, ya que la experiencia acumulada no parece traducirse, al menos hasta el momento, en soluciones visibles ni en mejoras sostenidas en el territorio.

En este contexto, la gestión Martínez–Beneito parece no encontrarle la vuelta a una de las problemáticas más graves que atraviesa General Pueyrredon. Para muchos vecinos, ya no alcanza con videos en redes sociales.