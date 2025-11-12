Mar del Plata enfrenta un problema creciente con la basura y el deterioro del espacio público. En los barrios del norte, los reclamos por la acumulación de residuos, los desagües hacia las playas y el abandono de plazas se repiten cada vez con más fuerza.

Laura, vecina de La Perla, expresó su preocupación en diálogo con El Marplatense: “Las playas están llenas de desagotes y basura. Vivo cerca de Plaza España y es un espanto ver tanta mugre. Camino mucho por la ciudad y cada vez está peor. Me amarga ver cómo se cayó la ciudad en estos últimos años”.

Su testimonio refleja una sensación extendida: la falta de mantenimiento y limpieza urbana que se nota tanto en las playas como en las calles, plazas y paradas de colectivo. “Mar del Plata es una ciudad turística, acaba de inaugurarse el Festival Internacional de Cine y sin embargo los pastizales, las veredas rotas y la suciedad dan una imagen de abandono”, lamentó Laura.

Según un relevamiento del programa “Mar del Plata entre todos”, la ciudad registra un aumento sostenido en la generación de basura y enfrenta grandes desafíos en la recolección y gestión de residuos sólidos urbanos.

Además, un estudio del observatorio de la Universidad FASTA, titulado “Preocupaciones Ciudadanas”, ubica al estado de las calles y la limpieza urbana como la tercera principal problemática local, solo detrás de la inseguridad y la desocupación.

Mientras los datos confirman el deterioro ambiental, los vecinos coinciden en que la ciudad “necesita volver a tener interés por su mantenimiento y su identidad turística”. Laura resume el sentimiento de muchos: “Mar del Plata no es tan grande como para que nadie vea la mugre que hay. Los concejales y el intendente deberían caminar la ciudad, porque la gente está cansada de ver cómo se la deja caer”.

El desafío, coinciden los especialistas, pasa por replantear el modelo de gestión ambiental, fortalecer la recolección y el reciclaje, y promover una cultura ciudadana de limpieza y cuidado.