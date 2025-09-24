El Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara la Emergencia Económico-Financiera del Servicio Público de Recolección de Residuos Urbanos en el distrito.

Ads

El expediente recuerda antecedentes de la crisis en el área, donde ya se habían advertido serias dificultades financieras y operativas en el sistema de recolección de residuos en Mar del Plata y Batán.

Puede interesarte

Según fuentes del Municipio, el Sindicato de Trabajadores de la Recolección reclamó, ante el vencimiento del contrato, que la empresa prestadora del servicio aclare cómo abonará las indemnizaciones del personal, estimadas en $30.000 millones. La firma trasladó ese reclamo al Ejecutivo.

Ads

En ese marco, se solicitó al HCD la prórroga del contrato y la declaración de la emergencia económico-financiera para que la empresa pueda elaborar un plan de desvinculación y retiro voluntario del personal. La extensión prevista es por dos años, prorrogables por otros dos siempre que se cumpla con un esquema sustentable de reducción de personal.

Puede interesarte

Desde el Municipio remarcaron que la medida busca garantizar la continuidad de un servicio esencial, evitando procesos licitatorios inmediatos y asegurando la prestación en un contexto de fuerte presión inflacionaria.

Ads

El proyecto deberá ser debatido en comisión y luego tratado en el recinto, donde las bancadas definirán si acompañan la iniciativa.