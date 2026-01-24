Mientras el drama de la basura acumulada en las calles de Mar del Plata se ha convertido en uno de los temas en plena temporada, vecinos de la zona de avenida Juan B. Justo mostraron su disconformidad debido a que desde hace cuatro días que los camiones recolectores no pasan y los residuos se acumulan sobre las veredas.

Según el documento fotográfico que hicieron llegar vecinos a la redacción de El Marplatense, se pueden ver las bolsas ubicadas al borde del cordón por la avenida Juan B. Justo a la altura de las intersecciones con Sarmiento y Las Heras, esperando que pasen los recolectores. Con el paso de los días, se suman tanto bolsas negras como bolsas verdes.

Además de los residuos habituales, se suman colchones que dejan quienes pernocan en la zona.

Pero además de los residuos habituales, hay que agregar la presencia de colchones que son dejados por personas que pernoctan por la avenida y dejan sus pertenencias en la puerta de muchos locales comerciales. “Incluso hay algunos que orinan en la puerta de los negocios”, se quejó una de las personas que se comunicó con esta web.

La situación de la basura en las calles de Mar del Plata se ha convertido en tema de discusión, especialmente en las redes donde algunos videos de la zona céntrica se han vuelto virales. En este escenario, crecen las críticas hacia la gestión de Daniel Martínez y Cristian Beneito al frente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Como informó este medio, durante 2025 la expansión de los microbasurales se consolidó como una problemática ambiental y urbana estructural del distrito, impulsada por la falta de contenedores accesibles, la baja frecuencia de recolección en algunos barrios y la ausencia de controles efectivos, a lo que se suma la disposición inadecuada de residuos por parte de vecinos y la carencia de políticas de concientización con impacto real.

La comunicación del EMSUR se apoya fuertemente en las redes sociales para mostrar operativos de limpieza y presencia territorial. Sin embargo, para numerosos vecinos de Mar del Plata y Batán, esa narrativa oficial contrasta con una realidad marcada por la persistencia de microbasurales, la acumulación de residuos en espacios públicos y la sensación de que las intervenciones son parciales y temporales, sin controles sostenidos ni políticas preventivas de largo plazo.

Se recuerda que el servicio de recolección está concesionado a Transportes 9 de Julio S.A., con contrato vigente hasta 2026. En 2025 recibió fuertes cuestionamientos y multas millonarias por deficiencias, sin que ello se reflejara en mejoras visibles ni en la reducción de basurales.