El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó este sábado 24 de enero un nuevo parte médico sobre la salud de Bastian, el nene que permanece internado desde hace más de una semana tras el grave accidente ocurrido en Pinamar, donde colisionaron una camioneta 4x4 y un vehículo UTV.

Según el comunicado oficial, el paciente pediátrico fue nuevamente intervenido quirúrgicamente en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde permanece internado desde el 15 de enero.

Esta fue la sexta operación desde su ingreso al sistema de salud. En la intervención más reciente, los médicos realizaron una fijación cervical y luego una traqueostomía, procedimientos clave dentro del tratamiento que viene atravesando.

Tras la cirugía, Bastian permanece estable, pero continúa internado en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo permanente, mientras los profesionales evalúan su evolución día a día.

