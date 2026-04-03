Desde el accidente, Bastián debió atravesar múltiples cirugías de alta complejidad, en distintas etapas de su recuperación. Las intervenciones estuvieron orientadas a estabilizar sus funciones vitales, tratar lesiones internas y sostener su evolución clínica, que presentó avances y retrocesos.

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El menor fue inicialmente asistido en centros de salud de la zona y luego trasladado para recibir atención especializada, en un proceso que demandó un seguimiento permanente por parte de equipos médicos.

En las últimas horas, su madre Macarena Collantes publicó en sus redes sociales un mensaje donde comunicaba que el niño fue sometido a una nueva intervención para que le realicen una ileostomía para sacarle parte del intestino debido a que se le habían formado nuevamente adherencias.

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Bastián resultó herido tras un fuerte choque entre un vehículo tipo UTV en el que viajaba junto a su familia y una camioneta, ocurrido en enero en Pinamar. A raíz del impacto, sufrió lesiones de gravedad que requirieron asistencia inmediata y posteriores intervenciones quirúrgicas.

La investigación judicial por el accidente sigue su curso, con pericias y declaraciones que buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

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