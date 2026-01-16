El Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti informó este viernes el estado de salud del niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en la localidad de Pinamar.

Según el parte médico oficial, durante la mañana de hoy el paciente fue intervenido quirúrgicamente, procedimiento que pudo realizarse luego de completar una evaluación integral mediante estudios de alta complejidad efectuados desde su ingreso al centro de salud. En la cirugía, el equipo médico logró explorar de manera minuciosa su estado general y realizar el cierre abdominal.

Actualmente, el niño permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado, y bajo estricta supervisión médica, a la espera de una evolución favorable.

El menor había sido trasladado el jueves por la tarde a Mar del Plata en un vuelo sanitario de alta complejidad, luego de sufrir un violento choque cuando viajaba junto a su padre en un vehículo tipo UTV por la zona de médanos de La Frontera. Por causas que aún se investigan, el rodado impactó de frente contra una camioneta, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destacaron el trabajo articulado entre los equipos médicos que intervinieron desde el primer momento y remarcaron que el paciente continúa recibiendo atención especializada, acorde a la complejidad de su cuadro.

Asimismo, señalaron que los equipos de salud mental dependientes del Ministerio se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento. Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico y luego por profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII.

