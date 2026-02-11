Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras un grave accidente ocurrido en Pinamar, fue sometido a su octava intervención quirúrgica hoy en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado esta semana luego de permanecer varias semanas en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

En esta oportunidad, los médicos le realizaron “un drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula”, con el objetivo de mantener estables los parámetros clínicos que presenta desde hace varios días.

El traslado del menor se concretó el pasado lunes desde el HIEMI hacia la clínica privada ubicada en el partido de La Matanza. La elección del establecimiento respondió a que no solo funciona como centro de rehabilitación, sino que además cuenta con servicios de alta complejidad para atender su estado actual y su recuperación posterior.

Bastián había quedado internado el 12 de enero luego de sufrir graves lesiones en un siniestro vial ocurrido en la zona de médanos conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar, donde colisionaron un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok. En una primera instancia fue atendido en el hospital local y posteriormente trasladado en un vuelo sanitario coordinado por el Ministerio de Salud bonaerense al HIEMI de Mar del Plata.

El niño presenta un cuadro clínico complejo, con lesiones de carácter hepático y neurológico, que hasta el momento requirió un total de ocho operaciones.

Fuente: con información de DIB