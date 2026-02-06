Bastián Jerez, el niño de 8 años que había quedado en coma tras un grave accidente en Pinamar, despertó después de tres semanas internado, reconoció a sus seres queridos y mostró algunos avances alentadores. Podría ser trasladado a una clínica privada para continuar su recuperación.

Según el último parte médico, el Ministerio de Salud bonaerense junto con IOMA evalúan su derivación a un sanatorio que reúna las condiciones necesarias para avanzar con su tratamiento clínico y su rehabilitación motora, luego de evidenciar una evolución favorable y sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad.

El menor se encuentra actualmente en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y el eventual traslado se realizaría mediante un vuelo sanitario, siempre que su estado de salud y las condiciones climáticas lo permitan. Desde la obra social indicaron que la institución privada seleccionada cuenta con la infraestructura asistencial adecuada para iniciar una nueva etapa en el proceso de recuperación del paciente.

El accidente ocurrió el 12 de enero en la zona de médanos de La Frontera, cuando el vehículo en el que viajaba junto a su familia chocó contra una camioneta. Tras múltiples intervenciones quirúrgicas y días de terapia intensiva, el pequeño abrió los ojos, reaccionó con gestos y sonrisas, y logró identificar a sus familiares, un hecho que la mamá difundió en redes sociales con emoción.

Ahora, la prioridad es que Bastián comience la rehabilitación neurológica para recuperar funciones básicas como caminar y mover sus manos. Su abuela, Bettiana, hizo un llamado público a IOMA para que apruebe sin demora el traslado sanitario hacia un centro con atención especializada, ya que cada día de espera puede afectar su evolución.

La familia subrayó que la situación sigue siendo delicada y que la atención temprana es clave en esta etapa del proceso de recuperación. Por esa razón, insistieron en que la obra social actúe con urgencia en la gestión del traslado que el menor necesita para continuar su tratamiento.

Fuente: con información de DIB y Noticias Argentinas